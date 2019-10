Enrique Guzmán envía nuevamente un fuerte mensaje a su nieta Frida

Una vez mas Enrique Guzman envió un mensaje fuerte a su nieta Frida Sofia, y después de que comentara hace unos días que no haría un dueto con ella hasta que triunfara, porque el no canta con cualquiera, ahora nuevamente dejo muy clara su postura al respecto.

“Hace mucho escándalo, pero no, todavía no vemos nada de aquí (de la voz), ni de acá, le falta de acá.. (de la cabeza) tiene 27 añitos, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo…”

Y en en esta ocasión no dejó pasar la oportunidad de hacer una comparación entre la joven y su madre, Alejandra Guzman.

“Mira, la primera persona que se sorprendió con un disco de Alejandra fui yo, porque llego con el disco terminado, grabado en Europa, en España. Así, así tiene que venir Frida con el.. ‘traigo mi disco veme, si puedo..’, así es como tiene que hacer.”

Alejandra Guzman grabo su primer disco en España, en 1988, Bye Mama, y fue todo un éxito en aquel año, especialmente el tema que llevaba el mismo nombre de su material.

Por otro lado y respecto a la reciente muerte, funeral y conflictos entre familiares de José José, el cantante comento.

“Algunas cosas me alarman, me preocupan, pero no como para decir" no me quiero morir", no vaya a haber broncas entre mis hijos,

Recientemente el interprete realizo duras declaraciones contra las personas allegadas al "Príncipe". “Acaba de morir un príncipe... ¿cuánto tiempo pasará para que los “buitres” empiecen a despedazar sus bienes?”. Sin embargo, el padre de Alejandra Guzmán confía en que en su caso todo seria diferente.

“No, no creo, yo creo que mi familia es estable y son gente cariñosa y son gente bien, no tengo separadas las familias”