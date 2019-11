Enrique Guzmán cuestiona a AMLO por conflicto con el SAT

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán ha dado a conocer su descontento luego de que el SAT le congelara sus cuentas sin haberlo notificado.

El cantante acudió a su cuenta de Twitter para publicar una serie de mensajes en los que daba a conocer su situación, incluso citó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionarle por qué el SAT lo despojó de su patrimonio sin ninguna explicación.

“¿Por qué el SAT decide, sin ninguna justificación, despojarme de mi patrimonio a mis 76 años de edad? ¿Sin explicación? Ahorros de toda mi vida", escribió.

Poco tiempo después cantante compartió una imagen del escrito que envió al SAT para poder saber qué está ocurriendo.

“Estoy solicitando públicamente al SAT me notifique, porque me no han notificado de nada, yo tengo una dirección fiscal...si existe una omisión en mi declaración que son mis ahorros de toda mi vida, congelar una cuenta mía ahora en noviembre, pues qué buen regalito de Navidad”, explicó ante las cámaras de Ventaneando.

El famoso contó que se enteró de lo que ocurría con sus cuentas porque emitió un cheque para cubrir los gastos de su casa, pero no fue aceptado en el banco y al hablar con el gerente éste le dijo que había una orden del SAT para congelar sus cuentas.

“Estoy averiguando que está pasando. Tendría que ser notificado, por eso tengo una dirección fiscal, pero no. No hay forma ni siquiera cómo pagar una tarjeta de crédito. Se acaba el año fiscal, cierran oficinas y yo qué, con mis cuentas cerradas. Lo peor es que no sé qué está pasando. Según mi contador, él está al día. Constantemente estoy pagando mis impuestos”, expresó.

Como era de esperarse, Guzmán señaló sentirse preocupado y alarmado por no saber qué es lo que ocurre con sus cuentas.

‘‘Yo no soy mafioso ni estoy en la política ni me he robado nada. El dinero que tengo me lo he ganado, todo peso que tengo tiene el sudor de mi trabajo, no me lo quiten así nada más. Tengo 76 años de edad y yo no puedo empezar mañana otra vez’’.