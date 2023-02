Enrique Guzmán asegura que una fanática quiso "propasarse" con él

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán es una de las figuras más importantes de la música en América Latina, y aunque cumplió 80 años a principios de febrero, tiene muchos planes y asegura que no puede dejar de trabajar.

Estos días, tras la noticia de la cancelación de la gira de Alejandra Guzmán con Fey, “Eternas tour”, aseguró que la intérprete de “Azúcar amargo” hace playback.

En su último encuentro con la prensa reiteró lo anterior y adelantó que él hará una gira con su hija antes de finalizar este año.

Justamente el cantante volvía de dar un concierto en Guadalajara cuando lo interceptaron los medios, y aprovechó para contar la experiencia que tuvo con una fanática, la cual quiso propasarse con él.

“Había una que ya no me la podía quitar de encima, me metía mucho la mano”.