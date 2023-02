Enrique Guzmán vuelve a asegurar que Fey hace playback

Ciudad de México.- Enrique Guzmán arremetió contra la cantante Fey; asegura que hace Playback en sus conciertos.

Alejandra Guzmán y Fey sorprendieron a propios y extraños al anunciar que su gira “Eternas”, misma que dieron a conocer a inicios del mes de febrero, estaba pospuesta y sin fecha concreta para retomarse.

Desmienten uso de playback

Posteriormente, la oficina artística de Fey emitió un comunicado para desmentir estas declaraciones, por lo que don Enrique no pudo evitar hablar del asunto al encontrarse con los periodistas en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Al escuchar las preguntas sobre el tema, Guzmán dijo: “Ella está acostumbrada a hacer playback y salir en la tele”. Sin embargo, al mencionarle que la oficina de Fey ya lo desmintió, el cantante replicó: “qué bueno, entonces estoy equivocado. El problema es que no tiene arreglos musicales, ¿por qué?, porque normalmente hace playback”.

Mientras la prensa le mencionaba sobre los rumores al respecto de las diferencias que Ale sostuvo con Paulina Rubio durante la gira que realizaron por Estados Unidos y por ese motivo ya no realizaron presentaciones en el país azteca, don Enrique respondió: “Tú eres muy mentiroso, yo que sé, son muy amigas, no sé por qué (no se hizo), esas son cosas administrativas que yo no conozco”.