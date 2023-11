“Endiosan a personas que no son nadie”: Alfredo Adame expresa fuertes críticas hacia Wendy Guevara y Nicola Porcella

CIUDAD DE MÉXICO.- En una reciente entrevista, el controversial conductor Alfredo Adame no se guardó sus opiniones al ser cuestionado sobre el mundo de los influencers y, específicamente, sobre la cancelación de una presentación en Mexicali, BC, de los ex participantes de "La Casa de los Famosos México", Nicola Porcella y Wendy Guevara, por presunto incumplimiento.

Adame, conocido por sus comentarios polémicos, no dudó en expresar su punto de vista sobre la situación.

Durante la entrevista en el programa 'Todo para la mujer', además de hablar sobre sus futuros proyectos, Adame arremetió contra Nicola Porcella, criticando su falta de preparación y cuestionando su relevancia en el medio.

Adame celebró que, según él, Nicola y Wendy no hayan mantenido el éxito que tuvieron hace algunos meses.

"De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó", afirmó.