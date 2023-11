César Bono desmiente haber amenazado a la mujer con la que mantiene disputa por una casa

Ciudad de México.- En una entrevista exclusiva para el programa Sale el Sol, el actor César Bono compartió detalles sobre su actual enfrentamiento legal para recuperar un inmueble que había arrendado a Jessica López.

La situación se complica, ya que la mujer le adeuda un año de renta y se niega a abandonar la propiedad.

Durante la entrevista, Bono expresó su sorpresa por desconocer los procesos legales involucrados en este tipo de problemas.

César Bono.

Esperaba se desocupara la vivienda

El actor indicó que tras ganar la primera instancia del juicio, se esperaba la desocupación de la vivienda por parte de Jessica López. Sin embargo, la inquilina logró obtener otro fallo judicial que revirtió la decisión a favor de Bono.

Los juicios se llevan dos instancias, la primera instancia la gané yo, y lo único que se esperaba es que nos dieran una fecha para que la señora deshabitara la casa. En eso, la señora, vete tú a saber cómo, porque yo no sé de leyes, consiguió otro juez y ese juez nuevo echó para atrás la decisión que me había dado la razón a mí. Entonces, ese es el año que la señora no ha pagado", detalló el actor.

César Bono y Jessica López.

Respecto a la resistencia de Jessica López para abandonar la propiedad, César Bono explicó: "Dice que porque le ha metido a la casa mucho dinero, lo cual también es ilegal. Si tú me rentas algo a mí, y yo le meto mucho dinero a esa propiedad, es tuyo el dinero que yo meta, porque la propiedad es tuya, no mía. Entonces, dice que no me paga. Antes decía que porque había metido 600 mil pesos a la casa, y hoy dice que ya metió 1 millón y medio".

Niega amenazas contra Jessica López

Finalmente, el actor negó las acusaciones de amenazas hacia Jessica López, desmintiendo las afirmaciones difundidas en redes sociales.

"Ahora dice que amenazas, lo cual también es una mentira. Yo a la señora la vi el día que me pagó un año adelantado, un día en el juzgado, donde ella misma dice que yo la amenacé por teléfono, y jamás lo hice", aclaró.

En el transcurso del proceso legal, César Bono afirmó que, en un encuentro en el juzgado, Jessica López expresó la frase "este cuate necesita un levantón", refiriéndose a él, junto a su pareja.