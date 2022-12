Encuentran culpable a papá de Gomita por violencia intrafamiliar

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente Araceli Ordaz mejor conocida como 'Gomita' dio a conocer en sus redes sociales que tendría la primera audiencia tras la denuncia legal que le puso a su padre Alfredo Barajas.

El año pasado había hablado públicamente sobre la agresión que sufrió por parte de su padre.

Confesó que después de un año complicado dictaron fallo condenatorio en contra de él.

"Mis niñas, estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina, me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia, porque me estaban faltando mucho al respeto (mi padre) y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá es culpable", confesó.

Finalmente, Gomita confesó que tiene mucha felicidad por esta pequeña victoria y pidió a sus seguidores no quedarse callada.