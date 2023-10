En su NFL era: Taylor Swift asiste de nuevo un partido de los Chiefs

NEW JERSEY.- En estas últimas semanas, los rumores sobre la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se han vuelto cada vez más fuertes, especialmente hoy, ya que la cantante se ha presentado por segunda vez para apoyar a su supuesto novio en uno de los partidos.

No estuvo sola en el partido en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, New Jersey; la acompañaron Blake Lively, Ryan Reynolds y Sophie Turner, quien recientemente ha estado lidiando con su mediático divorcio con Joe Jonas, quien también fue ex de Swift. En el palco exclusivo también se encontraban Sabrina Carpenter, Hugh Jackman y Antoni de Queer Eye.

Tan solo con los rumores de la asistencia de Swift a este juego, los boletos se vendieron en una sola noche, rompiendo el récord de la temporada. El boleto más barato en reventa tiene un precio de alrededor de $9000.

Incluso la cuenta oficial de la NFL la recibió con este tweet: