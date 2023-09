Sophie Turner comparte reveladora carta escrita por Joe Jonas

TIJUANA.- En documentos obtenidos por Page Six, se ha revelado que la actriz Sophie Turner, ha compartido con la corte una carta escrita por su esposo Joe Jonas, en la que se confirma que la pareja si planeaba hacer un futuro en Inglaterra.

La carta fue escrita el 16 de junio por el cantante, quien solicitó el divorcio tres meses después, con el fin de persuadir al vendedor una propiedad para que les vendiera su casa en Wallingford, Oxford.

La carta dice:

Cuando mi esposa y yo decidimos que queríamos pasar más tiempo en el Reino Unido, y buscar un hogar permanente, nuestra hija nos dio tres requerimentos: tener pollos, un pony y una Casa Wendy. Ya que varias de las casas que vimos cumplen con los requisitos, el momento en el que vimos las encantadoras contraventanas azules, experimentamos una sensación de magia diferente a todo lo que habíamos sentido antes...¨

Jonas expresó que ya se había visualizado viviendo en Inglaterra y estaba totalmente fascinado con la idea de llevar a sus hijas a la escuela en un barco y pasar las tardes paseando en el.

La carta fue tan conmovedora para los vendedores, que aceptaron la oferta de la pareja, por lo que hicieron un depósito de $914,130 dólares en la propiedad el 7 de julio, dos meses antes de que solicitara el divorcio.

En los documentos también se expresa que Joe le compartió a una de sus cuñadas, no se sabe a cuál, que Sophie y él ya tenían una casa en Inglaterra.

La venta finalizaría el 2 de diciembre, pero según una fuente reveló a Page Six, la venta nunca se cerró.

Turner dice en los documentos que su hija Willa, de 3 años, fue inscrita en una guardería de tiempo completo en Inglaterra y Gales después de abril.

En ese mes, Jonas y Turner pusieron a la venta su propiedad en Miami y se vendió en agosto.

La actriz incluso afirma que gran parte de las pertenencias personales de la familia fueron enviadas al Reino Unido entre el 5 de mayo y el 31 de julio.

Turner argumenta que debido a que ni ella ni Jonas son residentes de tiempo completo en Miami, el tribunal de la ciudad no debería tener jurisdicción sobre su divorcio pendiente y por lo tanto quiere que se desestime el caso.

También confirma que sus dos hijas por el momento están bajo su cuidado en Nueva York, en un ´alojamiento temporal´.

Otra fuente cercana a la situación ha dicho a Page Six que si bien la carta revela el plan, no representa que la pareja haya sido residente del Reino Unido, y como en términos legales la palabra ´residencia´ representa que tengan licencia de conducir, que voten y que sus hijos vayan a la escuela, por lo tanto, podría no ser tomada como material para determinar la estadía de la pareja en Inglaterra.