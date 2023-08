"En Televisa me cerraron las puertas cuando vieron que estaba embarazada": Fabiola Campomanes habla de los obstáculos que presento en su carrera 

CIUDAD DE MÉXICO.-La destacada actriz Fabiola Campomanes, reconocida por su fortaleza y confianza en el competitivo mundo del entretenimiento, abrió su corazón revelando una historia de perseverancia y superación que pocos conocían. En una reveladora entrevista exclusiva para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Campomanes compartió cómo su camino hacia el estrellato estuvo marcado por desafíos inquebrantables y momentos de prueba.

La travesía de Fabiola comenzó en su juventud en Puerto Vallarta, donde su relación con su madre se tornó tumultuosa. A los 15 años, decidió dar un giro radical y abandonar su hogar. Con determinación, le expresó a su madre sus sentimientos:

"Se lo dije de frente (a su mamá): 'No nos llevamos bien, ya te grité, me caes muy mal, yo ya me voy, ya no quiero más'", contó Campomanes. "No tenía a dónde ir porque estudiaba, me fui a buscar trabajo porque llevaba solo 100 pesos", detalló.