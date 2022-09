Fabiola Campomanes tiene ansiedad tras violencia por su expareja

Ciudad de México.- La actriz Fabiola Campomanes reveló que desde hace tiempo sufre ataques de ansiedad por la violencia que sufrió con su ex pareja Jonathan Islas a quien le ganó la demanda por violencia familiar.

“No solamente es alzar la voz, sino exponer que soy una mujer como cualquier otra. Presenté ataques de ansiedad, es por eso que a veces me cuesta mucho trabajo traer el cubrebocas”, dijo la artista durante la conferencia de prensa de la obra Nosotras lo hacemos mejor.

Tras los cuestionamientos sobre si considera que el dinero que le habría dado su exnovio para cubrir los daños había apaciguado la situación, a lo que la artista contó:

Si hubiera querido más o menos, yo confío en la justicia, lo que a mi me interesaba es que alguna manera alguien pudiera decir ‘esto estuvo mal’, y que ya no seas tú la que diga ‘es que estuvo mal lo que me hiciste’, sino que venga la justicia y diga ‘oye, lo que hiciste estuvo mal’, eso es importantísimo”