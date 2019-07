En "Familias Frente al Fuego" cocinan con nostalgia

Este domingo, las seis familias participantes de Familias Frente al Fuego se enfrentaron con la nostalgia. Para empezar, tuvieron que preparar caldos, que es lo que alivia en la enfermedad o en la tristeza, y también se enfrentaron con el reto de cocinar algo que les recordara a sus padres.



Para la chef Belén Alonso, la nostalgia es uno de los elementos principales para la buena cocina. "La nostalgia para mí es todo, yo digo que los mejores platillos salen de los recuerdos que tienes de chiquito, mi mamá hacía un caldo con garbanzo y partes del cerdo como trompa y oreja. Un platillo que se cocina con nostalgia es un platillo que tiene un éxito, todo lo que te trae un buen recuerdo lo tendrá".



En este sentido, la misma Belén tiene recuerdos muy hermosos en cuanto al hecho de comer un caldito.



"Los caldos te alimentan el alma y el espíritu, fue lo que Toño trató de transmitirles, a mí ese reto me encantó. A mí me quitaron la matriz de urgencia en Estados Unidos, acabé un día en el hospital, era un 4 de julio y no me operaron hasta el otro día. Recuerdo que lo primero que le dije a mi mamá fue que quería un caldo y me dieron un caldo de Knorr Suiza, pero entonces ella fue a un restaurante con muchos mexicanos pidió que le prepararan un caldito de pollo", recuerda.



Belén resaltó las virtudes de las familias participantes: Las Merino, unas jovencitas millenials que podrían no estar interesadas en la cocina pero lo están y lo demuestran; los Vázquez, de Oaxaca, que traen el color y sazón de su tierra a la cocina, las Bárcenas y los Nahum, que unen dos culturas en su cocina.



"Tienen una gastronomía va de generación en generación, combinan elementos libaneses con lo mexicano y te hacen unas maravillas", dijo al respecto.



Desafortunadamente, los eliminados de este domingo fueron los Gudiño, una familia muy particular por estar conformada por dos hermanos y un amigo de la infancia. Aunque muy ingeniosos, no lo lograron.



"Los Gudiño como eran jovencitos le daban mucho sabor al programa, pero no es un programa donde están buscando a los más chistosos o carismáticos. Al final es un concurso de la mejor cocina de México, entonces evidentemente cocinaban bien, todas las recetas eran de su mamá que murió pero al final en lo que coincidimos es que a todo tenía chipotle, y les decíamos que si les quitamos el chipotle ¿qué les queda?, fue una pérdida en cuanto al carisma pero si fuera de cómicos hubieran ganado", comentó.



En cuanto a su experiencia con este reality show, Belén aseguró estar muy contenta porque todo lo que se dice o se critica es con el deseo de mejorar, nunca de hundir a los participantes.



"Lo que me gustó de este programa es que no maltratan a los participantes, es una cosa donde sumas, no restas, nunca avientas los platos y dices que son una porquería, es una cosa totalmente constructiva, últimamente los chef se sienten como que descubrieron la cura del cáncer y no, somos los albañiles de la fruta, de la carne".



Este domingo se transmitió la segunda de seis ediciones que durará el reality Show "Familias Frente al Fuego", producción de Nino Canún, Kirén Miret y conducido por Inés Gómez Mont.