Emociona a Frida Sofía recibir amoroso mensaje de su abuelo

Frida Sofía, quien se encuentra en medio de la polémica familiar, lanzó oficialmente su sencillo “Ándale”, mismo que acudió a promocionar al programa “Despierta América” donde recibió como sorpresa un amoroso mensaje de su abuelo, Enrique Guzmán, quien desde el inicio del conflicto con su madre, le ha manifestado su total apoyo y compresión:

“Ya vi que tienes un talento extraordinario. Ya vi que estás muy bella. Ya vi que estás muy trabajadora. Todas esas cosas me gustan mucho de ti. Así que te mando un beso muy cariñoso. Te amo. Sabes que te recuerdo. Te extraño. Y en esta casa se te querrá siempre. Dios te bendiga, mi amor".

Visiblemente emocionada, la hija de Alejandra Guzmán comentó lo importante que ha sido su abuelo materno para ella y que siempre lo ha sentido cerca.

"Me encanta que sabe cómo hablarme. Sabe cómo entrar a una situación que no está nada fácil, entre su hija y su nieta, y él siempre dice. 'Pues aquí ellas dos tienen que hacer sus cosas' me encanta que va y me defiende, y habla la verdad. Tengo mucho más Guzmán que Pinal, for sure… Y esto me llena el corazón de orgullo, porque es mi familia".

Por otro lado, hace algunos días Frida Sofía se distanció aún más de su madre al declarar que su sueño de hacer un dueto era con Gloria Trevi, a la que en múltiples ocasiones ha alabado, además de reconocer que ella sí apoya a sus hijos en su carrera musical.