Emilio Osorio aclara controversia sobre su supuesto parecido con el hijo de Bobby Larios

Ciudad de México.- El nombre de Emilio Osorio fue tendencia en las redes sociales luego que comparara su físico con el de Santiago, hijo de Bobby Larios, recordando que existió un romance entre Niurka Marcos y el actor y afirmando que este es el padre de Emilio y no el productor Juan Osorio.

A pesar de que en varias ocasiones la vedette cubana ha desmentido este rumor explicando que el actor y cantante nació en 2002, cuando todavía no conocía a Bobby, ahora fue el turno del joven cantautor para hablar sobre la controversia.

Durante la entrevista que brindó al programa De primera mano para hablar de sus próximos proyectos y promocionar el tema Solo un beso, que forma parte de la telenovela El amor invencible, es que el joven escuchó algunos comentarios de la controversia y comentó:

Mira, realmente no tengo que decir nada al respecto, pero te voy a contestar la pregunta por respeto, obviamente a que lo preguntaste”

Aclara rumores

Sin darle gran importancia al asunto, Osorio Marcos respondió: “es muy chistoso, esto va por generaciones, me he dado cuenta que, digo, yo respeto a todo el mundo, pero me he dado cuenta que mucha de la gente y familia que me siguen en redes sociales que tienen mi edad o un poquito más, desconoce si quiera quién es Bobby Larios y desconoce el chisme”.

Agencia México.

Finalmente, Emilio recalcó: “a partir de que me di cuenta de esto, me di cuenta de que es un chisme generacional, entonces las personas mayores, o las personas que vivieron todo eso, conocen el chisme, las que no, no. Entonces cuando pasa eso, solamente me doy cuenta de que termina siendo pues un chisme más que probablemente va a ser parte de mi historia y ya”.