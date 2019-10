Emilio Estefan niega acuerdo con Sarita por José José

La oficina de Emilio y Gloria Estefan negó este martes haber firmado un acuerdo con Sara Sosa para encargarse de un evento de despedida al "Príncipe de la canción" en Miami, antes de ser trasladado a la Ciudad de México como había trascendido.



La oficina dio a conocer un comunicado que afirma que "el señor Estefan ha estado fuera de la ciudad, fuera de Miami desde el jueves pasado y seguirá fuera de la ciudad hasta los siguientes días por compromisos. Por lo tanto, es completamente falso el rumor y comentario relacionado a la producción y organización de una despedida u homenaje para el gran José José por parte de Emilio Estefan.



La familia de 'El Príncipe de la canción' sí estará haciendo un homenaje, pero no será Emilio Estefan el organizador; seguramente muchos amigos del medio lo estarán acompañando".



Es importante destacar, de cualquier manera, que la oficina de los Estefan en Miami representa y produce a varios cantantes que eventualmente estarán presentes en el homenaje que se le haga.



Más tarde, a través del programa radial que conduce Enrique Santos en Miami, el locutor se comunicó directamente con Emilio Estefan y después de leerle un tuit del periodista de espectáculos mexicano Gustavo Adolfo Infante, donde asegura que Sara Sosa, la hija menor de José José, habría llegado a un acuerdo con Emilio Estefan para que realizara el homenaje a su padre, a cambio de la producción de un disco para ella, Emilio Estefan respondió:



"Yo estoy tan sorprendido como tú; me da tanta pena, un hombre tan grande como José José, un hombre que ha dejado un legado tan increíble. Pero no, yo estoy en Boston (Massachusetts), yo estoy fuera de Miami durante dos semanas así que no sé de dónde han sacado esto.



"Me da mucha pena, pero es completamente mentira, espero que él -José José- pueda descansar en paz, fue muy amigo mío, muy admirado y me da pena que jueguen con las personas que están pasando por tanto dolor. Especialmente los fans que están pasando por un momento tan difícil, sufriendo por la muerte de él", expresó el productor.



Sobre las diferencias entre los hijos de José José, señalo: "Ojalá que puedan arreglar este problema. Que los hijos se den cuenta que el padre fue una persona tan importante en la música; y ojalá que de estas cosas que siempre pasan, que los hijos se den cuenta que lo más importante de que el padre fue una de las mejores personas y uno de los mejores cantantes y que dejo una historia impresionante en el mundo de la música.



"Así que ojalá él pueda el descansar en paz y su familia pueda llegar a un acuerdo. Que se reúnan y que piensen mucho en él".



Un poco más tarde, José Joel y Marysol, hijos mayores de José José, dieron una breve conferencia de prensa donde señalaron que esta noche, 1 de Octubre, se reunirán finalmente con su hermana menor, Sara, "para poder hablar. No hemos sabido nada de nuestro padre. La escuché para saber que papá había fallecido; aquí estamos, aquí seguimos" pidiendo y quejándose al mismo tiempo por la falta de información hacia ellos y el aparente maltrato de Sara viuda de José José y Sara, su hermana.



Aseguró el hijo mayor del artista que sigue sin saber dónde está el cuerpo de su padre. "Estamos en un peregrinaje absurdo porque no hay manera de que esta niña -Sara Sosa- o su gente se contacte conmigo" subrayó. "A estas alturas por supuesto requerimos una necropsia, una autopsia; saber de qué murió mi padre. Y después por supuesto llevarlo a México a que le rindan un homenaje".



En algún momento de la conferencia de prensa, José Joel señaló que su hermana Sara, tenía a José José "aislado de nosotros, de nuestro público".



Lo cierto es que a más de 72 horas del fallecimiento del Príncipe de la canción, ni Sara Sosa, hija menor del cantante, ni Sara Salazar, viuda de José José, quienes son los dolientes legales en Estados Unidos, han solicitado al Consulado General de México en Miami el apoyo correspondiente para trasladar los restos del artista a México.



"No, no nos han pedido todavía el apoyo, saben que nosotros los tenemos que asistir para ese proceso, legalmente hablando, para que el cuerpo pueda ir a México o las cenizas puedan viajar" comentó a EL UNIVERSAL el Consulado de México en Miami. "Nosotros sólo estamos esperando a que la familia tome las decisiones que correspondan para darles el apoyo que aún no solicitan".