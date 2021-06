Elvira Monsell afirma que las televisoras no le dan trabajo por no tener suficientes seguidores en redes sociales 

CIUDAD DE MÉXICO.- Sorprendidos es como la actriz Elvira Monsell dejó a sus seguidores de Instagram y algunos de sus compañeros actores tras responder a sus fans los motivos por los cuáles no aparece en la televisión.

Y es que el jueves pasado, Elvira Monsella respondió en un video de Instagram a aquellas personas que le preguntan que si siendo tan buen actriz, por qué no sale en ninguna telenovela o serie de televisión.

Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay una trayectoria o no; lo importante es cuántos seguidores tengas”, dijo.