Elton John lanza fuertes críticas al Gobierno Británico por afectaciones económicas a los músicos con menos recursos

REINO UNIDO.- Tras la crisis económica por la que está pasando el mundo, incluyendo el Reino Unido, el legendario compositor y cantante, Elton John, criticó al gobierno británico por haber eliminado el “Brexit”.

De acuerdo a una publicación de BBC Mundo, “Brexit” es una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), y es el término que se refiere a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El 1 de enero de 1973, el Reino Unido se sumó al bloque continental conformado por 28 países, pero en junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la UE y poner fin a una relación de más de cuatro décadas.

A consecuencia de ello, el intérprete de “Rocket Man” resaltó las dificultades administrativas y burócratas que ahora tendrán que realizar los artistas británicos al querer realizar sus presentaciones en el continente Europeo, publicó The Guardian.

El cantante criticó al Gobierno liderado por Boris Johnson, ya que subrayó que los artistas con menos recursos son los que sufrirán más estas decisiones políticas que aparentemente no benefician a nadie y de las cuales se están quejando muchos.

Esto es porque los artistas, de toda índole, ya sea cantantes, bailarines, actores y compositores, tendrán que sacar visa para poder presentarse en cualquier plaza fuera del Reino Unido, como se hace cuando viajan a otro país o continente para trabajar.

O los negociadores del Brexit no se preocuparon en absoluto por los músicos, o no pensaron lo suficiente en ellos o directamente no estaban preparados para tamaño cambio. El caso es que la han cag…", escribió el cantautor en un artículo para el diario The Guardian.