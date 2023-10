Elon Musk habría amenazado con incendiar Warner Bros si despedían a Amber Heard de 'Aquaman 2'

ESTADOS UNIDOS.- Amber Heard supuestamente conservó su trabajo en "Aquaman 2" porque su entonces novio, Elon Musk, presuntamente envió una amenazante carta a Warner Bros a través de su equipo legal.

Variety informa en un artículo publicado el martes que la ex esposa de Johnny Depp estaba en riesgo de ser despedida de la segunda entrega de la película de superhéroes debido a las tensiones rumoreadas con la estrella Jason Momoa y el director James Wan.

Sin embargo, Musk supuestamente intervino como un caballero de brillante armadura para asegurar el papel de Heard como la superheroína acuática Mera.

Una fuente con conocimiento de la batalla detrás de escena le dijo a la publicación que el gigante tecnológico hizo que uno de sus abogados enviara una "carta de tierra quemada a Warner Bros, amenazando con prender fuego a la casa" si su entonces novia era despedida de la secuela "Aquaman and the Lost Kingdom".

La nota agresiva supuestamente funcionó porque, según Variety, Warner Bros "cedió" y el estudio de cine finalmente "siguió adelante" con Heard.

Problemas entre Heard y elenco de “Aquaman” fueron utilizadas en su juicio contra Depp

Los problemas de Heard con sus colegas de "Aquaman" se convirtieron en tema de discusión durante su mediático juicio por difamación con Depp en 2022.

La actriz de "In the Fire" alegó durante su testimonio en ese momento que los ejecutivos no querían "incluirla" en la secuela debido a su drama con su famoso exesposo.

"Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que eliminaron escenas que tenían acción en ellas... y básicamente quitaron mucho de mi papel", afirmó ante el tribunal de Fairfax, Virginia.

Sin embargo, cuando el jefe de DC, Walter Hamada, declaró, desmintió la versión de Heard, insistiendo en que la disminución de su papel no tenía nada que ver con Depp, de 60 años.

El productor de cine en su lugar culpó a la presunta falta de química entre Heard y Momoa, de 44 años, afirmando en parte:

Había preocupación de que llevara mucho esfuerzo llegar allí [en la primera película] y que sería mejor encontrar a alguien con una química más natural con Jason Momoa y seguir adelante de esa manera"

Independientemente de las disputas detrás de escena, si Musk realmente envió una carta al estudio de cine, esta no sería la primera vez que defendió a su ex pareja.

El propietario de X, anteriormente conocido como Twitter, se cree que estuvo detrás de una generosa donación de $1 millón en nombre de Heard para ayudarla a cumplir su promesa después de su divorcio con Depp.

En agosto de 2016, afirmó que donaría su acuerdo de divorcio de $7 millones a organizaciones benéficas, dividiéndolo equitativamente entre la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Hospital de Niños de Los Ángeles.

Así fue la relación entre Musk y Heard

Musk, de 52 años, y Heard, de 37, salieron intermitentemente desde 2016 hasta 2018.

Se conocieron por primera vez en el set de "Machete Kills" en 2013, y Depp en un momento pensó que tenían una "relación a tres" con Cara Delevingne durante su matrimonio con la actriz.

Sin embargo, Musk negó rotundamente las acusaciones de infidelidad a Page Six, diciendo en 2020: “Cara y yo somos amigos, pero nunca hemos sido íntimos. Ella lo confirmaría”

Además, quiero confirmar nuevamente que Amber y yo comenzamos a salir aproximadamente un mes después de que ella presentara la solicitud de divorcio. ¡No creo que haya estado siquiera cerca de Amber durante su matrimonio!"

