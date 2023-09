Amber Heard deslumbra en primer adelanto de "Aquaman and the Lost Kingdom"

ESTADOS UNIDOS.- Pese al polémico juicio con su exesposo del año pasado, Amber Heard ha decidido no dejarse caer y seguir participando en múltiples proyectos cinematográficos, incluyendo la anticipada secuela "Aquaman and the Lost Kingdom".

Después de que la cinta del superhéroe de DC Comics tardara bastante tiempo en revelar contenido, Warner Bros finalmente lanzó el primer adelanto de la secuela de "Aquaman" (2018) justo para su estreno el próximo mes de diciembre.

En el trailer se muestra cómo Arthur Curry, interpretado por Jason Momoa, se ve obligado a ponerse el traje de Aquaman de nuevo después de que el villano menor de la primera cinta, Black Manta, decidiera volver por una revancha.

Sin embargo, la gran novedad de "The Lost Kingdom" será que Arthur será acompañado de su hermano Orm (Patrick Wilson) quien fungió de villano en el pasado y ahora se une a él para proteger a Atlantis.

Por otro lado, el regreso más esperado era el de la princesa Mera, interpretada de Amber Heard, quien cautivó toda la atención en redes sociales a pesar de haber aparecido brevemente en una escena del trailer.

En una reciente entrevista, el director James Wan confirmó que el papel de la actriz estadounidense no fue recortado de ninguna forma; no obstante, reveló que desde un principio se tenía acordado que su papel no sería tan prominente como en la película de 2018.