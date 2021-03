Elliot Page se sometió a una cirugía superior y protagonizó la portada de la revista Time; confesó que fingió ser niña para poder convertirse en actor infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor transgénero, Elliot Page, de 34 años de edad, reveló a la revista Time que se dio cuenta de que era un niño a los 9 años de edad, pero tuvo que fingir para conservar su carrera en la actuación.

Luego de que en el verano pasado se declarara como hombre transgénero, Page se sometió a una cirugía superior y contó su verdad a la revista en la que protagonizó su portada por primera vez como hombre.

El actor quien le diera vida a “Juno” en su adolescencia, comentó que a los 9 años de edad se sintió por primera vez como niño y le dijo a su madre, además de pedirle permiso para cortarse el cabello, pero sólo unos meses después consiguió su primer papel como “actriz”.

Fue en el programa de televisión canadiense “Pit Pony” donde Elliot interpretó a un persona, pero era de una niña, por lo que tuvo que dejarse crecer el cabello y ocultar su verdadera identidad de género para poder forjar una carrera.

Quería ser un niño. Le preguntaría a mi mamá si podría serlo algún día. Me convertí en actor profesional a la edad de 10 años y perseguir esa pasión vino con un compromiso difícil", compartió.

El actor dijo que su madre, Martha, quien es hija de un ministro, lo alentó a actuar como una niña, y sintió que “estaba haciendo lo mejor para su hijo” al instarla a comportarse de una manera particular, pero en la actualidad, Martha apoya totalmente la decisión de su hijo de abrirse al mundo tal y como es.

“Ella quiere que sea quien soy y me apoya plenamente. Es un testimonio de cómo la gente realmente cambia", expresó el actor.



La cirugía

Durante la entrevista en la revista Times, Elliot tocó un tema íntimo de su transición y reveló que se había sometido a una cirugía superior, de la cual se estaba recuperando aún cuando se declaró públicamente transgénero, en 2020.

Aseguró que los resultados obtenidos del procedimiento transformaron completamente su vida y lo ayudaron a sentirse como él mismo por primera vez desde que soportó el "infierno total" de la pubertad al principio de su vida.

Los cambios físicos por los que estaba pasando durante su adolescencia, par Elliot fueron una tortura, como así lo expresó, ya que, además, esos cambios estaban a la vista de todos y fueron los que le dieron el papel principal de “Juno”, una adolescente que se embaraza.

A pesar de que su actuación le valió una nominación al Óscar y fue considerado como una de las estrellas juveniles más prometedoras de la época (2007), Elliot tuvo serios problemas sicológicos que lo afectaron de manera considerable.

"Nunca me reconocí a mí mismo. Durante mucho tiempo ni siquiera pude mirar una foto de mí mismo. (No sabía) cómo explicarle a la gente que aunque (yo era) actor, ponerme una camiseta (que fuera) hecha para una mujer me haría sentir muy mal", añadió.

A pesar de que Elliot tenía un gran éxito en Hollywood, consideró seriamente en retirarse de la actuación, hasta que en 2014 se declaró gay públciamente, con un emotivo discurso en la conferencia “Time to Thrive de Human Rights Campaign”, dirigida a jóvenes LGBTTTQI+.

En 2018 se casó con la bailarina Emma Portner, pero se separaron en el verano de 2020, cuando Elliot se declaró como transexual y se divorciaron a principios de este año, pero la estrella hollywoodense dijo que siguen siendo amigos.