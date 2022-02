Elliot Page lanzará su libro de memorias titulado "Pageboy"

ESTADOS UNIDOS.- Elliot Page es un reconocido actor y actividista canadiense que ha logrado ganarse el cariño de sus fanáticos por sus participaciones en aclamadas películas y series de televisión. Tal como su protagónico en "Juno", que le valió nominaciones para el Premio de la Academia, BAFTA, Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores.

Una de las noticias que más impresionó a sus seguidores fue en diciembre de 2020, cuando el famoso se declaró como una persona transgénero, por lo que indicó que prefería ser conocido bajo el nombre de Elliot en lugar de Ellen, además de ser referido con sus pronombres, neutros y masculinos.

Ante su extensa carrera artística y su transición, el canadiense compartió con los medios de comunicación que espera lanzar su libro de memorias en 2023, en el que contará su historia, desde sus proyectos en el cine, su nominación al Oscar y el proceso como persona transgénero.

El libro de memorias se adentra en la relación de Page con su cuerpo, sus experiencias como una de las personas trans más famosas del mundo y cubrirá temas como salud mental, abuso, amor, relaciones, sexo y el hoyo negro que puede llegar a ser Hollywood", señaló la editorial Flatiron Book.

Aparte de este próximo lanzamiento, Elliot Page también cuenta con grandes proyectos para el presente año, tal como ser productor ejecutivo de un documental sobre transición llamado "Into My Name". Según indicó el medio Variety, se trata de una producción italinada dirigida por Nicolò Basseti.

Este metraje contará la historia de un grupo de jóvenes, Nico, Leo, Andrea y Raff, quienes comienzan su transición de género en un complicado entorno que busca visibilizar los problemas universales que enfrentan las personas trans.

Como parte de un comunicado, la estrella de "Umbrella Academy", destacó que este documental será algo innovador que puede ajustarse en tiempos modernos sobre las problemáticas de la comunidad LGBTQ+. "la forma en que presenta de manera tan ingeniosa e intencional todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona".