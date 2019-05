Ellen DeGeneres revela haber sufrido agresión sexual cuando era una adolescente

LOS ÁNGELES, California.- Ellen DeGeneres reveló haber sido víctima de agresión sexual y espera que su historia ayude a otras mujeres a levantar su voz.

Durante una entrevista con David Letterman, en el nuevo programa de Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction’ (Mi próximo invitado no necesita presentación), Ellen detalló de cómo su madre se había casado con un ‘hombre muy malo’’ que se aprovechó de ella cuando era apenas una adolescente.

Comenta que su padrastro esperó a que su madre estuviera fuera de la ciudad para acercarsele y decirle que necesitaba tocar sus pechos, había encontrado un bulto en los de su madre por lo que necesitaba revisar los de ella también.

Ellen asegura que tenía 15 o 16 años cuando sucedió. Afirmó sentirse aún enojada consigo misma por haber sido demasiado débil y no hacerle frente.

"Es una historia realmente horrible, horrible y la única razón por la que voy a entrar en detalles es porque quiero que otras chicas no dejen que alguien haga eso", comentó la famosa.

"Nosotros [las mujeres] no sentimos que valemos la pena, o tenemos miedo de tener una voz, y tenemos miedo de decir que no ... Esa es la única razón por la que creo que es importante hablar de eso".

El programa estará disponible a partir del 31 de mayo en la plataforma de Netflix.