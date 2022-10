Elizabeth Olsen confiesa que las películas de Marvel le parecen tontas

ESTADOS UNIDOS.- Elizabeth Olsen es actualmente una de las estrellas más reconocidas de Marvel. Ganó aún más popularidad por su protagónico en WandaVision, y este año tuvo una gran participación en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Sin embargo, en una reciente entrevista para Variety, la actriz declaró que las películas de Marvel le parecen “tontas” y que a veces es muy vergonzoso y difícil grabar las escenas.

"Es muy embarazoso rodar este tipo de películas porque además parece que el mundo depende de que lo hagas. Y lo hacemos casi improvisando, por lo que en algunos momentos resulta muy difícil. Cuando terminamos de hacerlas, es un gran alivio (...), no sé, estas películas son muy tontas, pero tienes que romperte el cu… para que funcionen".

Elizabeth señaló que en las películas del UCM hay cosas muy “estúpidas” y contó que durante el rodaje nunca conoce la historia completa, pues hay reglas estrictas en la lectura del guión.

"Hay veces que no me acuerdo de algunas cosas. En estas películas sólo puedes leer el guión en la oficina, con un guardia de seguridad detrás de ti y en un iPad concreto. Me daban mis páginas y esa es la parte de la historia que sabía”, agregó.