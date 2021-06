Elizabeth Olsen, protagonista de WandaVision, se casó en secreto con Robbie Arnett

LOS ÁNGELES, California. – Elizabeth Olsen, actriz y modelo estadounidense, reconocida mundialmente por su interpretación de Wanda Maximoff / Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió que se casó en secreto con su novio, ahora esposo, Robbie Arnett.



Esto se dio a conocer durante una aparición en video en la serie “Actors on Actors”, dónde Olsen mantuvo una conversación con Kaley Cuoco sobre su exitoso programa de Disney+ y sobre el lugar dónde se encontraba realizando la entrevista, pues se trataba de un baño ante los trabajos de construcción que realiza su vecino, contó la actriz.



“Estoy en un baño. He estado en el Reino Unido durante siete meses, y regresé hace dos días, y mi vecino está construyendo mucho en su patio trasero. Todavía puedo escucharlo y estoy en el baño más alejado”, comenzó explicando la actriz.



Con la explicación de su situación, Elizabeth Olsen, de 32 años, se dio cuenta de que había una decoración que habían sido colocados por Arnett, a quién se refirió como “su esposo”.



También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss?. ¡Son estos libros clásicos pero mágicos gracias a WandaVision porque es muy lindo””, comentó la actriz de Marvel.