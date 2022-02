Elizabeth Gutiérrez habla en defensa de William Levy: "No hay culpable en esta situación"

MÉXICO.- William Levy y Elizabeth Gutiérrez han estado envueltos en polémica luego de que el actor anunciara en Instagram que estaban separados, pero uno minutos después borrara el mensaje. Desde entonces se han especulado las distintas razones por las que la pareja se hay separado, aunque ninguno de los dos había salido a aclarar la situación.

Sin embargo, la mañana de este sábado 26 de febrero, la actriz usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje como respuesta a los cuestionamientos sobre su relación. Además de defender al actor, también enfatizó que está preocupada por el bienestar de sus hijos, Christophe y Kailey, quienes también se han visto envueltos en los rumores.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos ¡con amor y respeto siempre! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos", se lee al principio del mensaje.

"¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona... ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días... Deseo siempre lo mejor para él... amor... mucha salud, felicidad... con o sin mí...", agrega.

Finalmente, concluye con un agradecimiento a quienes han apoyado a su familia a pesar de los rumores. "No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque... Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado… Nuestra verdad cómo pareja... y ahí se va quedar… ¡con nosotros! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia", finalizó.

El anuncio de la ruptura

Por medio de una historia de Instagram, Levy informó que habían tomado la decisión, como pareja, de separarse. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", decía el mensaje que enseguida fue eliminado

Después, el actor compartió un breve texto que para muchos fue interpretado como la confirmación de la ruptura. "Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida". Sin embargo, ninguno ha hecho declaraciones ante las cámaras por lo que aún no se habla de una ruptura oficial.

Cabe recordar que medios de espectáculos como Chisme no like y TVNotas aseguraron que Levy le fue infiel a su esposa en múltiples ocasiones. Ambos medios lo vincularon con la actriz española Alicia Sanz, con quien compartió créditos en la película En brazos de un asesino, en 2019. Tanto Levy como la española negaron el rumor y aseguraron que no se han visto desde que trabajaron en el proyecto.

Elizabeth Gutiérrez en pelea con Jacqueline Bracamontes

Por otra parte, Gutiérrez ha mostrado su molestia por las declaraciones de Jacqueline Bracamontes en su libro autobiográfico La pasarela de mi vida dondenarra que tuvo un romance con el cubano la primera vez que se separó de Elizabeth. Según Bracamontes, Elizabeth y William regresaron cuando ella se embarazó del actor por segunda vez, lo que Jacqueline tomó como una estrategia por parte de ella para “amarrar” al actor.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, respondió Gutiérrez a Bracamontes.