Jacky Bracamontes asegura que desea escribir otro libro de vivencias

Ciudad de México.- Jacqueline Bracamontes asegura que se siente muy feliz en este momento de su vida, por lo que no descarta escribir otro libro de sus vivencias.

A pesar de que recientemente se vio envuelta en el escándalo con Elizabeth Gutiérrez, madre de los hijos de William Levy.

La razón: Lo dicho en su libro autobiográfico sobre la infidelidad del actor y la forma de algunas mujeres de “amarrar” a los hombres con hijos.

Elizabeth Gutiérrez se lanza contra Jacqueline Bracamontes

En una conversación con Érika de la Vega para el podcast ‘En defensa propia’, Elizabeth se pronunció contra Jacky por el hecho de considerar que Bracamontes la habría retratado como necesitada de tener un segundo hijo con su esposo para quedarse con él.

Pese a esta controversia y sin querer responder a lo dicho por Gutiérrez, Bracamontes comentó lo feliz que está en este momento durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

“Estoy tranquila, estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy, y todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida me han hecho la mujer que soy hoy, así que no, una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas, tanto laboral como personal”, manifestó la conductora de televisión.

Jacqueline Bracamontes quiere educar a sus hijas

E inmediatamente recalcó: “y para mí en este momento lo más importante es educar a mis niñas, hacer unas niñas de bien, hacer unas niñas sonrientes, hacer unas niñas felices, y eso es en lo que yo me enfoco”.

Sin embargo, la que fuera protagonista de telenovelas y ahora una orgullosa madre, confesó que no descarta sacar una segunda parte de su libro de vivencias.

“Yo creo que sí, pero más adelante, déjenme agarrar más vivencias, que ya tengo unas acumuladas”, remató.