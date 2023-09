Elizabeth Álvarez sale en defensa de su esposo Jorge Salinas ante las críticas sobre su aspecto físico

CIUDAD DE MEXICO. - Desde hace varias semanas, el reconocido actor mexicano Jorge Salinas ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a un drástico cambio en su apariencia física. En sus fotografías más recientes, se le ha visto visiblemente más delgado, lo que ha generado una serie de críticas y preocupaciones por parte de sus seguidores y seguidoras.



Usuarios de las redes sociales han expresado su inquietud y sorpresa al ver a Jorge Salinas lucir "demacrado" en las imágenes que ha compartido en línea. Esta preocupación se intensificó cuando hace unos días, Elizabeth Álvarez, la esposa del actor, compartió una foto en familia en la que nuevamente se notaba la notable transformación física de Salinas.



En esta ocasión, los internautas no solo criticaron su aspecto, sino que también comenzaron a preguntarse sobre su estado de salud.



Ante la creciente controversia, Elizabeth Álvarez decidió hablar al respecto en una entrevista con el programa "Hoy".



"¿Qué puedo opinar? Creo que la belleza es de quién mira. Yo amo a mi esposo. Me parece guapísimo. Me parece un actor increíble. Me parece uno de los mejores actores de este país. Si está guapo o no está guapo, ya es consideración del público", afirmó.