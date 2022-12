Elizabeth Álvarez reacciona a que Jorge Salinas quiere reunirse con sus hijos en Navidad

Ciudad de México.- La actriz Elizabeth Álvarez se manifestó respecto a las declaraciones de su esposo Jorge Salinas, quien busca la posibilidad de celebrar la navidad con todos sus hijos.

Mira, yo me encantan los deseos de Jorge, me dan muchísimo gusto por él y yo creo que el amor atrae amor y la paz también concilia y trae cosas buenas y, ¡qué maravilla que todo esto ocurra y suceda!, nada me haría más feliz a mí, que siempre todas las familias puedan estar juntas y unidas”