''El ser humano es una mierd*'': Jorge Salinas se expresa sobre las decepciones

Ciudad de México.- El actor Jorge Salinas se sinceró con los medios respecto a la inocencia de sus hijos, y los deseos que tienen, además de la forma en que como adulto contribuye a darles un mundo mejor.

Al hablar sobre los deseos que sus hijos le han hecho a los Reyes Magos y Santa Claus, el artista se mostró reservado, aunque sí mencionó:

“[La ilusión] hay que mantenérsela, porque la inocencia, híjole, es algo que nunca vuelve. Que un ser humano sea inocente es algo hermoso y maravilloso”.

Sin embargo, al hablar de su niñez y lo que añora de esa época, Jorge respondió sin tapujos:

Yo extraño creer en la gente. (Me he llevado decepciones), muchas, extraño creer en el ser humano. No es por la pandemia, el ser humano es una mierd*, así, tal cual, es el único animal con muchos problemas”

Animales de dos patas

Al respecto de si se encuentra muy decepcionado en este sentido, Salinas comentó: “Ve el globo terráqueo, ve cómo estamos viviendo, ve los animales cómo están, y todavía hay animales con dos patas pensando que están haciendo bien las cosas”.

Sobre lo que hace para que sus hijos vivan en un mundo mejor, el intérprete dijo: “Primero trato de ser cívico, y cuando puedo ayudo a la gente para que pueda estar y vivir mejor”.

Finalmente, Jorge Salinas reflexionó sobre el perdón en su vida y explicó: “¿sabes qué?, yo me he perdonado, porque traía unas culpas tremendas, eso es lo que me he perdonado. Lo demás es algo que le toca a la vida”.