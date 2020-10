Él será el protagonista de la precuela de “Game of Thrones”

ESTADOS UNIDOS.- Los fans de “Game of Thrones” mostraron su emoción en redes sociales, luego de que HBO revelara quién será el protagonista de la serie precuela “House of the Dragon”, centrado en el antepasado de Daenerys Targaryen.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, la cadena televisiva dio a conocer que el actor Paddy Considine encarnará al “Rey Viserys Targaryen”, quien será el personaje principal de esta serie que se situará años antes de los sucesos de “Game of Thrones”.

Paddy Considine ha sido elegido como el Rey Viserys Targaryen en #HouseoftheDragon”, cita Twitter.

“Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Viserys, un hombre cálido, amable y decente, solo desea llevar adelante el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido de ‘Game of Thrones’, los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes”, continúa el texto.

“House of Dragon” fue creada por el propio George R.R. Martin, autor de las novelas “Canción de Hielo y Fuego”, principal inspiración para “Game of Thrones”. Este libro será la base de esta precuela, donde se explorará a una de las familias más importantes y prestigiosas de los Siete Reinos, lo cual permitirá explicar varios sucesos de la serie.

Paddy es un actor, director, guionista y músico ingles que ha aparecido en los videos musicales de grupos como Artic Monkeys y Coldplay.

Ha formado parte del elenco de películas como “Submarine”, “The Bourne Ultimatum”, “Hot Fuzz”, “In America”, “Blitz” y “The Suspicions of Mr Wicher: The Murder at Road Hill House”.

En abril de 2011, reveló que sufre del síndrome de Asperger, además de una condición visual llamada “síndrome de Irlen”.