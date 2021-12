El regreso a México de Gorillaz provoca divertidos memes

IUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes 6 de diciembre se dio a conocer el cartel oficial del Festival Pulso GNP, el cual retomará sus actividades con normalidad luego de cancelar la edición del año pasado por la pandemia por Covid-19.

Por lo que ahora se prepara para la tercera edición del 2022, la cual se llevará a cabo durante la primavera en el estado de Querétaro.

Como parte de los artistas que estarán presentes destacaron Carla Morrison, Bratty, Tino el Pingüino, Ximena Sariñana, The Neighbourhood, Kill Aniston, Cuca, Natanael Cano, Enjambre, Gorillaz, entre muchos otros.

Y pese a que son bandas o artistas populares, quien se robaron la atención del público fue la banda virtual inglesa de Gorillaz, que volverán al país luego de que en 2018 anunciarán su presentación en la Ciudad de México para su gira The now now, la última de su historia como agrupación.

Sin embargo, ahora regresan en el 2022 para el Festival Pulso PNG junto a otros grandes artistas que encabezan el cartel del festival Querétaro que se realizará el 7 de mayo.

La preventa comenzó el día martes 7 de diciembre y continuará hasta el miércoles 8 del presente mes. El banco encargado de las entradas es Citibanamex, de la mano con el servicio Eticket, empresa que pertenece a Ticketmaster.

Una vez que el público mexicano se enteró de que Gorillaz regresaba al país, los usuarios se volvieron locos y rápidamente convirtieron a la agrupación británica en tendencia dentro de las plataformas, en donde expresaron su emoción de tener la oportunidad de verlos en vivo una vez más.

Y como es de costumbre, los memes no pudieron faltar entre las expresiones de los internautas, pues hubo quienes bromearon sobre la falta de dinero a comparación de las grandes ganas que tienen de ver a Gorillaz en el escenario, por lo que las divertidas imágenes no se hicieron esperar.

Algunos fanáticos de la agrupación dijeron que harían hasta lo imposible por conseguir sus entradas, aunque tengan que vender el lugar donde viven con tal de ver a su banda favorita en Querétaro. Incluso hubo quienes alertaron que serían capaz de robarles el dinero de la jubilación a sus familiares.