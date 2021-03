El rapero Lil Nas X ofrece una disculpa burlona a aquellos que se ofendieron por sus “Satan Shoes”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica que se hizo por el lanzamiento del calzado que supuestamente tiene una gota de sangre humana en la suela, el rapero Ll Nax X publicó un video con su “disculpa” a quienes se ofendieron.

El video fue publicado en la cuenta oficial de YouTube del cantante, el cual tituló “Lil Nas X se disculpa por Santan Shoe”, mismo que comienza con una imagen del artista sosteniendo uno zapato que diseñó él mismo, en coordinación con la empresa MSCHF.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



La pieza de calzado tiene un medallón de pentagrama y presuntamente contiene una gota de sangre humana.

“Veo que todo el mundo ha estado hablando de este zapato y solo quiero decir…”, habla el cantante y posteriormente se corta su imagen y pone una escena del videoclip de su canción “Montero (Llámame por tu nombre)”.

En el video, el rapero realiza un baile erótico a quien parece ser Satanás, con quien da a entender que tiene relaciones sexuales y después lo mata, le quita los cuernos y se los pone en la cabeza para que el mal reencarne en su cuerpo.



Edición limitada

El calzado de Lil Nas X es una edición limitada de 666 pares, según declaró la empresa que los lanzó al mercado al New Yok Times, quien además aseguró que dicha sangre pertenece a un “sacrificio” de los empleados.

Además del medallón del pentagrama que tiene cada unidad, cuentan con la leyenda escrita a un costado: “Lucas 10:18”, que refiere a un versículo de la Biblia que dice: "Y les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo”.

Satan Shoes tuvieron un precio en el mercad de mil 018 dólares el par y de acuerdo a publicaciones, ya están agotados al igual que su edición anterior llamada “Jesús Shoes”, que en vez de color negro como los de Satán, son blancos y se supone que contienen agua bendita.

El calzado muestra la marca Nike, por lo que ciertos grupos sociales convocaron para boicotear a la empresa de calzado más famosa del mundo, pero ésta lanzó un comunicado deslindándose de toda culpa.

“No tenemos una relación con Little Nas X o MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”, reza parte del comunicado citado por Christian Broadcasting Network.