El rapero 50 Cent se disculpa con Madonna por burlarse de ella

LOS ÁNGELES, California.- Luego de burlarse de Madonna en sus redes sociales y hacer que ésta se enojara y lo llamara falso amigo y envidioso, 50 Cent se disculpó públicamente y aseguró que no quiso herir sus sentimientos.

En su cuenta de Twitter, el rapero reaccionó ante los comentarios de Madonna en sus historias de Instagram, donde enfureció con él por burlarse de ella y replicar los memes que hicieron por sus fotos.

Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV de 03. Ok, lamento no haber tenido la intención de herir tus sentimientos', continuó. "No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la imagen debido a dónde la había visto antes. Espero que acepten mi disculpa”, escribió.