Madonna arremete contra 50 Cent por hablar mal de ella en redes. ¿Qué dijo el rapero?

LOS ÁNGELES, California.- Madonna arremetió contra 50 Cent después de que el rapero se burlara de ella en redes sociales y compartiera los memes que se hicieron en referencia a sus últimas fotos publicadas, donde aparece usando ropa tipo bondage.

En sus historias de Instagram, la cantante, de 63 años de edad, publicó una foto en la que aparece abrazada con 50 Cent y que fue tomada en 2003, y escribió un mensaje dirigido hacia él, donde lo llamó falso y envidioso.

"Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo. ¡Ahora has decidido hablar mal de mí!”, escribió tajantemente la intérprete.

Madonna le dijo a su examigo que intentaba humillar a otros en sus redes sociales, pero no lo único que demuestra es su inmadurez y falta de profesionalismo como artista, porque no tiene un respeto hacia los demás.

Supongo que tu nueva carrera (está) llamando la atención al tratar de humillar a otros en las redes sociales (la) elección menos elevada que podrías hacer como artista y como adulto. ¡Estás celoso de que no se te verá tan bien como a mí, ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad! Lástima que no haya uvas amargas (de emojis)”, apuntó.

La semana pasada, la intérprete de “Like a Virgin” fue criticada por los internautas tras publicar una sesión de fotos en las que aparece como una “esclava sexual”, con ropa de cuero negra, tipo bondage, y haciendo diferentes poses recostaba en una cama.

Luego de las duras críticas, Madonna no se quedó callada y también publicó una serie de clips en el que utilizó un filtro del personaje de “Yoda”, de “Star Wars” y expresó su sentir al ser una artista diferente y única.

“Anímate, las cosas podrían ser peores, tú podrías ser yo por ejemplo. Personalmente, me gusta cómo me veo, pero hay quienes les resulta difícil apreciar a las personas y las cosas que son diferentes. Y tratan de avergonzarme o humillarme o hacerme sentir menos porque no soy como los demás. Pero, de hecho, aprecio mi singularidad y me he vuelto más fuerte porque ser único es ser raro”, apuntó.



¿Qué dijo 50 Cent de Madonna?

El pasado 26 de noviembre, Madonna publicó una serie de fotos que generaron mucha polémica en redes sociales y protagonizaron una serie de memes, especialmente la foto en la que la cantante aparece debajo de una cama y solo salen sus glúteos y piernas.

La imagen, no solo fue criticada por la media de red transparente que usa y que deja muy poco a la imaginación sino que la imagen la compararon con la escena icónica de “El Mago de Oz”, de 1939, donde la casa de “Doroty” aplasta a la “Bruja del Este” y salen solo sus piernas.

El rapero 50 Cent fue uno de los que se burló de Madonna y replicó el meme, además de n comentario hiriente para la estrella del pop.

“STARZ me pidió que hiciera un remake, dije solo si Madonna va a interpretar el papel porque necesito el poder de las estrellas y el atractivo sexual en este”, posteó.

En una segunda publicación, el cantante, de 46 años, se refirió como una “mujer vieja, de 63 años, intentando ser virgen”, con el supuesto “Like a Virgin 63 Challenge”.

“¡Oye, esta es la mier... más divertida! LOL Esa es Madonna debajo de la cama tratando de hacer como una virgen a los 63. (Ella) se disparó, si no consigue su viejo trasero. LMFAO”, finalizó.