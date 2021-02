'El o la culpable de haber filtrado eso pagará con 4 a 7 años de cárcel, dice Gabriel Soto sobre video íntimo

Ciudad de México.- Gabriel Soto confirmó en entrevista para el programa Primer Impacto que no quitará el dedo del renglón en la denuncia legal que entabló contra la persona que resulte responsable de haber filtrado su video íntimo.

“Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno de aquí de México, hay una ley, que se llama Ley Olimpia que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales, y esperemos que la ley tome su cauce”, dijo el actor.

Ante el agravio que sufrió hacia su persona, el prometido de Irina Baeva destacó: “La fiscal me está ayudando mucho en este sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel, porque esto se paga con cárcel de 4 a 7 años”.

Al ser cuestionado sobre si tiene sospechas de la persona responsable de sacar a la luz las candentes imágenes, Soto comentó: “dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con él culpable o la culpable”.

Por último, el galán de telenovelas defendió su derecho a la intimidad y a hacer lo que le plazca con su cuerpo. “Yo digo ‘¿qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral, esa es la violación a la intimidad”.