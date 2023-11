El nuevo desafío de MrBeast: Llevando agua fresca a África

ÁFRICA.- El YouTuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es conocido por llevar a cabo desafíos y proyectos de gran envergadura. En su video más reciente, se unió a una organización benéfica para construir 100 pozos en África, específicamente en Sudáfrica, Foumbat y Mbouda.

A través de X (anteriormente Twitter), expresó sus inquietudes acerca de la reacción del público a su video:

Ya sé que me van a criticar por subir un video en el que ayudo a las personas, pero para ser totalmente claro, no me importa. Siempre voy a utilizar mi canal para ayudar a los demás e intentar inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo ��❤️.