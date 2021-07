El musical "Dear Evan Hansen" abrirá este año el Festival de Cine de Toronto

Toronto (Canadá).- "Dear Evan Hansen", la adaptación del musical de Broadway del mismo título, abrirá este año la 46 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se iniciará el próximo 9 de septiembre, según informó este martes la organización de la muestra.





TIFF, uno de los festivales más importantes del mundo, también anunció este martes la proyección de la coproducción entre España y Argentina "Competencia oficial", dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat e interpretada por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez.

El filme con el que se cerrará oficialmente TIFF será "One Second", la última obra del director chino Zhang Yimou ("Raise the Red Lantern", 1991; "Hero", 2002).

"Dear Evan Hansen" está dirigida por Stephen Chbosky





"Dear Evan Hansen" está dirigida por Stephen Chbosky ("Austin Powers in Goldmember", 2002; "Wonder", 2017) e interpretada entre otros por Ben Platt, Amy Adams y Julianne Moore.





El film de Chbosky narra la historia de Evan (Ben Platt), un estudiante de secundaria con serios problemas de ansiedad que ve como los detalles más privados de su vida son relevados a sus compañeros de clase.





Cameron Bailey, director artístico y codirector de TIFF, señaló en un comunicado que no había "ninguna duda que 'Dear Evan Hansen' era el film ideal para iniciar el festival de este año".





"Este film trata en el fondo de la recuperación, el perdón y reafirma las conexiones que tenemos entre nosotros y lo esencial que somos los unos para los otros. No hay idea más importante que podamos celebrar este año en un momento en el que de nuevo nos reunimos para compartir el poder y la alegría del cine", añadió Bailey.





Por su parte, Chbosky señaló que "ahora, más que nunca", se sentía "honrado que el Festival Internacional de Cine de Toronto" hubiera elegido su película para abrir la muestra de este año.



"No podríamos haber pedido un festival, audiencia o momento más ideal para estrenar nuestro film", agregó.





TIFF también anunció seis nuevos largometrajes del programa de Galas y 14 de Presentaciones Especiales.





En el primero destacan los estrenos mundiales de "Clifford the Big Red Dog", "The Eyes of Tammy Faye" y "The Survivor". Con anterioridad, TIFF ya había anunciado los estrenos de "Belfast", de Kenneth Branagh, "The Eyes of Tammy Faye" y "Le Bal des folles".





En el programa de Presentaciones Especiales, además de "Competencia oficial", TIFF ha seleccionado películas como "All My Puny Sorrows", "The Middle Man", "Benediction", "Dionne Warwick: Don't Make Me Over", "The Guilty" y "Lakewood".