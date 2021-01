El machismo en video escándalos, mexicanos no juzgan igual a hombres y mujeres

MÉXICO.- En las recientes semanas se ha dado a conocer el video donde el actor Gabriel Soto es expuesto mientras tiene actividades intimas, pero a diferencia de otros video escándalos donde las mujeres son protagonistas, este tuvo muy buena "aceptación" entre el público nacional, al grado que el actor aprovechó para estrenar novela.

Con esto queda claro que en México los involucrados en video escándalos sexuales quedan incluso bien ante los ojos de su público, mientras las mujeres reciben las peores críticas y son señaladas al respecto.

En México las cosas han sido catastróficas, pero solo para las mujeres involucradas en un video escándalo, porque los hombres siempre han salido bien librados, obteniendo contratos para nuevos proyectos televisivos, comerciales y convirtiéndose en un ejemplo para nuevas generaciones.

El primero de los videos que recordamos en nuestro país, es el caso de Michelle Vieth, quien apareció teniendo intimidad con un hombre cuya identidad no se logra distinguir, pero le costó un gran número de críticas y se convirtió en tema en programas de espectáculos.

Ella siempre ha sostenido que era Héctor Soberón, su esposo en aquel entonces, y a quien acusó de filtrarlo, mientras que el actor lo niega categóricamente. Por supuesto que la que salió perdiendo fue ella.

En el 2007 apareció un video sexual de quien en ese momento era La Diva de la Banda: doña Jenni Rivera, con un señor que era su novio y terminaron. El autor material del asunto fue un músico de la cantante, quien al terminar su noviazgo publicó lo que hicieron entre dos adultos.

Por supuesto que el nombre de este individuo ni lo recordamos, pero las imágenes de la señora quedarán en el inconsciente de todos los que las vimos. La perjudicada, la mujer otra vez.

Gabriel Soto hasta fue merecedor de piñata

Basados en el pretexto de "Me hackearon el teléfono", muchos han sido los famosos que han quedado al descubierto ante la mirada de sus seguidores, tal es el caso del cantante de regional mexicano Lupillo Rivera, quién convirtió este inconveniente en una carta de presentación en varios medios.

Otro caso muy escandaloso fue el de David Zepeda, quien envió un video autocomplaciéndose a alguien que no sabemos quién puede ser, porque al parecer no era para la pareja de aquel momento. Dicho video lejos de afectarlo, lo impulsó a ser más conocido en medios, al grado que hace poco "se equivocó" al publicar una historia en Instagram repitiendo la proeza.

El caso más reciente es el de Gabriel Soto, quien hasta merecedor de una piñata ha sido. Hay amenazas en contra de la piñatería de una posible demanda, y dicen que él también demandará a quien haya filtrado el video. A esto el público ha juzgado que no sepa a quién envío el video o ¿Será a caso que el actor envíe estos videos de manera frecuente?



El machismo es un mal a nivel mundial

De manera lamentable, esto no es solo en México, sino prácticamente en todo el mundo. Para muestra el caso de quien fuera el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su entonces becaria Monica Lewinsky, de él se hizo mofa sobre que "era un garañón", mientras a ella se le criticó por guardar las prendas manchadas, siendo señalada por hombres y mujeres en todo el mundo.

Para su suerte, aún no existían las redes sociales. Las mundialmente famosas (aún no entiendo por qué) Paris Hilton y Kim Kardashian no se salvaron de que, al aparecer sus videos íntimos sexuales, fueran severamente criticadas a nivel internacional por el hecho de que se filtraran sus actividades que deberían ser privadas en redes sociales, mientras que a los señores que aparecían ahí ni siquiera se les mencionaba.