"El juego del calamar" ¿Qué sucede si decides llamar al número de la tarjeta?

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva serie surcoreana "El Juego del Calamar" se volvió tendencia dentro de la plataforma de streaming Netflix, al grado que varios de sus seguidores han sidos guiados por la curiosidad, al grado que resultó afectada una persona en la vida real.

El 23 de septiembre de 2021, el portal Money Today en Corea del Sur reportó el insólito caso de un ciudadano coreano que ha recibido cerca de 4 mil llamadas a su teléfono desde que se estrenó "El juego del calamar".

Sucede que el número de ocho dígitos, el cual aparece en el episodio uno y dos de la serie, pertenece a un hombre desde hace 10 años. Así que al marcar al número de la tarjeta con el código postal de Seúl, lo más probable es que estés molestando a un desconocido.

“Después de que se hizo popular 'El juego del calamar', el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el propietario.

Miles de usuarios marcan al mismo número

El usuario de la línea telefónica que radica en Seul, afirma que tiene una década con el mismo número y nunca había presetado molestias con su compañía telefónica, pero ahora no sabe que hacer.

“Es molesto al punto que la gente timbra sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie”, agregó para el portal asiático.

La persona afectada ha decidido presentar su queja a Dong-hyuk Hwang, creador de la serie. Además, pidió a los fanáticos de la producción surcoreana no llamarlo más, ya que su telefóno está presentando fallas ante las incesantes llamadas que recibe a diario.



Netflix podría infringir la ley

Por su parte, Netflix y la productora Cyron Pictures manifestaron que se encuentran al tanto de lo sucedido y que están tratando de resolver el inconveniente generado.

Es importante resaltar que el descuido de Netflix estaría violando el artículo 59 de la Ley de protección de datos personales de Corea del Sur. Sin embargo, no es posible estimar en cifras la indemnización que recibirá el afectado por este error.

"El juego del calamar" ¿Podría ser plagio?

En las redes sociales, cibernautas de Rotten Tomatoes acusaron a "El Juego del calamar" de copiar la idea de otra producción asiática, la película "As the gods will". Según los usuarios, la serie de Netflix tiene específicamente dos escenas iguales al de la cinta de Takashi Miike.

Tras lo ocurrido, el director de "El juego del calamar," Hwang Dong-hyuk, señaló para el medio The Straits Times que su obra la escribió entre los años 2008 y 2009, además que se inspiró en el manga homónimo publicado en 2011.

“Es cierto que los primeros momentos son similares, pero después de eso, no hay similitudes. Pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero”, señaló el autor sobre las acusaciones de plagio en su contra.

¿Qué es el Juego del Calamar?

El juego del calamar trata sobre un grupo de personas que es captada para realizar diversos juegos infantiles. La principal característica de sus jugadores es que todos ellos se encuentran atravesando una grave crisis financiera, por lo deberán superar todos los niveles para llevarse un millonario premio.

Sin embargo, no todo es sencillo como se lo imaginan, pues la principal regla es que si pierden o quedan descalificados, ellos tendrán que pagar con su vida a cambio.