El fenómeno de ‘Barbenheimer’ se mantiene a la cabeza en la taquilla de EU

LOS ÁNGELES, California.- La película "Barbie", dirigida por Greta Gerwig, se mantiene como el fenómeno cinematográfico líder en su cuarta semana en la taquilla.

De acuerdo con estimaciones del estudio, la película recaudó 33.7 millones de dólares el pasado domingo. Este filme de Warner Bros., protagonizado y producido por Margot Robbie, sigue siendo proyectado en 4 mil 137 salas de cine.

A diferencia de muchas películas exitosas este año, "Barbie" se ha mantenido fuerte y ha superado los 500 millones de dólares en recaudación en América del Norte.

El fenómeno de "Barbie" sigue arrasando en los cines.

Récord para “Barbie”

Además, una semana después de cruzar la marca de los mil millones de dólares a nivel mundial, la película ha establecido un récord para ser la película dirigida por una mujer con la mayor recaudación global.

En cuanto a otras películas en cartelera, "Oppenheimer", la segunda parte del dúo "Barbenheimer", regresa al segundo puesto en su cuarta semana en cines después de haber estado en tercer lugar la semana pasada.

Dirigida por Christopher Nolan y distribuida por Universal Pictures, "Oppenheimer" recaudó 18.8 millones de dólares en 3 mil 761 salas, llegando a un total de 264.3 millones de dólares en recaudación nacional.

"Oppenheimer" se mantuvo en el segundo lugar de taquilla.

Competencia limitada

En un panorama donde la competencia es limitada, el único gran estreno de la semana, "The Last Voyage of the Demeter" de Universal, se ubicó en el quinto puesto con un fin de semana de estreno que recaudó 6.5 millones de dólares.

 

En su segunda semana en cines, "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" obtuvo 15.6 millones de dólares en recaudación a nivel nacional, asegurando el tercer lugar.

 

Por otro lado, la secuela protagonizada por Jason Statham, "Meg 2: The Trench", recaudó 12.7 millones de dólares en su segunda semana en cartelera, descendiendo del segundo al quinto puesto en la taquilla.

 

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Barbie”, 33.7 millones de dólares.

2. “Oppenheimer”, 18.8 millones.

3. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, 15.6 millones.

4. “Meg 2: The Trench”, 12.7 millones.

5. “The Last Voyage of the Demeter”, 6.5 millones.

6. “Haunted Mansion”, 5.6 millones.

7. “Talk to Me”, 5.1 millones.

8. “Sound of Freedom”, 4.8 millones.

9. “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part I”, 4.7 millones.

10. “Jailer”, 2.6 millones.