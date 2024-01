Él es Xavi, la nueva joya del corrido tumbado

Tijuana, BC.- Como bien dicen 2024 sorpréndeme. Y tal parece que este año para el cantante Xavi, quien irrumpió a finales del 2023 con el tema tumbado “La diabla”, lo está haciendo.

Tras su estreno el 30 de noviembre del año pasado, el videoclip lleva ya 78 millones de reproducciones en Youtube y contando, mientras que en Spotify es el número 385 en el mundo con 19 millones de oyentes mensuales.

Joshua Xavier Gutiérrez, su nombre de pila, nació en Phoenix, Arizona en 2004, tiene raíces mexicoamericanas.

Voz particular

Con apenas 19 años de edad, su voz tan peculiar, con cierto temblor al articular mientras canta y su frescura, lo han puesto en el ojo del huracán.

Su estilo incluye R&B, pop y urbano, todo mezclado con sonidos regionales mexicanos.

“La diabla” un corrido tumbado, de la mano de Interscope como sello musical, suena y resuena en las listas de popularidad, tanto que se ha colocado por cuatro semanas consecutivas en el Hot Latin Song de la revista Billboard como el número uno.

Su primer tema

Poco antes de éste tema, su primera aparición en la famosa lista fue gracias a “La víctima” con la que empezó a abrirse brecha.

Este sobresaliente solista también debe su éxito a las miles de reproducciones en la plataforma de Tik Tok donde supera más del millón.

Soy la mala influencia y eso te gustó. Eres niña mala, se nota, mi amor. Eres una diabla, mira cómo bailas. Del uno al diez, tú eres un millón”, dice parte de la famosa canción.

Xavi también debe su éxito a las miles de reproducciones en la plataforma de Tik Tok donde supera más del millón. Fotos: Cortesía

Joya del corrido tumbado

Esta nueva joya del corrido tumbado romántico está haciendo 4 millones y medio de escuchas diarias en Spotify.

“Yo no elegí mi carrera, ella me eligió a mí. Siempre me gustó la música pero la veía más como un sueño y ahora lo estoy cumpliendo”, afirma Xavi, en la plataforma de música.

A detalle

Instagram: @xaciiiofficiall

Seguidores: 2 millones

Youtube: @Xavi_Official

Seguidores: 1.73 millones

Tiktok: @xaciiiofficiall

Seguidores: 3.8 millones

Spotify: Xavi

Oyentes: 19.1 millones

Otras canciones: “Modo DND” y “Sin pagar renta”.