El documental de Netflix que activa al Gobierno mexicano para resolver un caso

Ciudad de México.- La serie documental de Netflix captó la atención del Gobierno de México, que fija la mirada en la sentencia por secuestro de cuatro personas en el suroriental estado de Tabasco, de donde es originario el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Estoy enterado, no he visto la serie, pero sí estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia", dijo al respecto el mandatario en su última conferencia de prensa diaria de 2021.