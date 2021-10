El día que Juan Gabriel confirmó que no tenía redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unas horas miles de usuarios maifestaron la caía de Instagram, Whatsapp y Facebook, situación que molestó a muchos de ellos, pero por medio de Twitter no dejaron de hacer memes de la situación y Juan Gabriel fue protagonista de un tweet que se hizo tendencia.

Juan Gabriel siempre se caracterizó por ser un gran cantante con mucha transparencia frente a las cámaras y en diversas ocasiones sus declaraciones llegaron a ser tendencia, una de ellas fue precisamente cuando reveló sobre si tenía redes sociales.

Por medio de Twitter el usuario @EliudTapia se encargó de publicar un video del intérprete de “Querida” que dejó en claro que no tenía ningún tipo de red social, que al final sólo se tenía a él mismo.

No tengo Factbook, no tengo teléfono, no tengp Factbook, no tengo Twister, no tengo whatsapp, nomas me tengo yo” dijo el cantante.