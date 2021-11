El día en el que Yadhira Carrillo le "bajó" el novio a Leticia Calderón 

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Calderon a finales del año pasado fue una de las invitadas en 'Casa de Mara' donde Mara Patricia Castañeda la entrevistó y habló de su vida personal y profesional, sobre todo de su relación con Juan Collado y la supuesta infidelidad.

La actriz reveló que ella se encontraba aparentemente bien con su relación, hasta que un día su entonces pareja la dejó plantada, para un viaje en Laredo, donde llevarían a su hijo Luciano a sus terapias.

Sin embargo tiempo después Leticia se enteró que había estado ausente, porque en ese fin de semana habría asistido a una boda con la reconocida actriz, Yadhira Carrillo, situación que llegó hasta incomodar a los mismos invitados.

Calderón reveló que ella se enteró en mitad de semana, porque Matilde Obregón directora de TVNotas le informó que tenía unas fotografías de Juan y Yadhira besándose dentro de un carro, ante esta situación ella aceptó que las publicara.

Además también la artista agregó que no habría sido la primera vez que sucedía porque sabía que había varias mujeres, pero lo que más le dolió a ella fue que no se dio la oportunidad de despedirse y decirle adiós a sus hijos.

lo único que me duele es porque no te despediste porque no dijiste adiós y me seguirá doliendo, no quita que me quitara doliendo por siempre” confesó Leticia.