El compromiso de Drake con su salud lo lleva a tomar un descanso musical

Toronto, Canadá.- Drake, el rapero canadiense reveló durante su programa Table For One en Sound 42 de SiriusXM, que se tomará un descanso de la música con la intención de priorizar su salud.

El artista de 36 años explicó que esta experimentado los "problemas más locos" con su estómago, motivo por el cual ha decidido tomarse una pausa en el ámbito musical.

“Voy a ser real contigo. Necesito concentrarme en mi salud ante todo y hablaré de eso pronto”.

Su pausa a la música de1 año o más

"Necesito hacerlo bien", agregó. "Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme. Así que cerraré la puerta del estudio con llave por un tiempo. Ni siquiera lo sé". "Lo que es un poquito. Tal vez, tal vez un año o algo así, o tal vez un poco más".

También el artista reconoció tener compromisos pendientes con otras personas a las que les he prometido cosas, por lo que el rapero decidió afirmar de la manera más honesta que es probable que no produzca música durante un tiempo.

Su decisión se dio a conocer el mismo día del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, "For All the Dogs". Drake también habló brevemente sobre su nuevo álbum y expresó su deseo de que la gente disfrute de las canciones. Además, mencionó que su hijo Adonis Graham, de 5 años, creó la portada de su álbum en agosto.