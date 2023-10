¿No les gustó? Tunden a Drake por su 'terrible español' en "Gently", su nueva colaboración con Bad Bunny

ESTADOS UNIDOS.- Pese a la gran emoción que causaba la nueva colaboración entre Drake y Bad Bunny, titulada "Gently", misma que finalmente se estrenó este 6 de octubre, la pista dejó mucho qué desear según múltiples internautas.

Este nuevo tema se encuentra dentro del último álbum del rapero canadiense, titulado "For All the Dogs".

La canción comienza con un ritmo lento, donde Drake entona sus versos en un Spanglish poco usual. En un momento, el artista canadiense declara: "I've been El Chico durante cincuenta años".

Justo antes de llegar al primer minuto de la canción, el ritmo pausado da paso a un dembow de mayor velocidad, mientras Drake despliega sus versos con un toque distintivamente caribeño.

Otra de las particularidades de la pista es que se incluye una voz femenina que se expresa en español, preguntando: "¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow?"

Tras esta voz, Bad Bunny se une al ritmo de ‘dembow’, e intensifica el ritmo.

A lo largo de la canción, se pueden identificar múltiples referencias a la República Dominicana, lugar que ha sido una fuente constante de inspiración para ambos artistas.

 

Pese a esto, las críticas no han sido del todo positivas.

¿No les gustó su ‘Spanglish’?

En redes sociales no se hicieron esperar las opiniones de múltiples internautas quienes reaccionaron negativamente respecto a las partes entonadas por Drake.

“¿Alguien sabe si es posible desescuchar esto? Drake cantando en español es de las cosas más cringe que he visto nunca”

“Drake no sirve para esto”

“Literalmente es la mi**da mas inescuchable del año, si Bad Bunny ca*o K-Pop, ahora no fue él, Drake arruinó la canción, horrenda. Bad Bunny debió intentar algo del estilo de Drake así no sacaban tremenda ca**da”

“Bad Bunny realmente consiguió que Drake escupiera en español “me gusta su cu**zo” “le da hasta abajo, le gusta este tamaño”

Escuchando Gently , La parte de …



Drake / Bad Bunny pic.twitter.com/ajD9zeAxib— ALEKIUBA (@elreydelchucho) October 6, 2023

quien iba a decirnos que el peor tema de Bad Bunny del año iba a ser en el disco de Drake ���� pic.twitter.com/0VKXAz5HJr— willy (@ELHOMBREW) October 6, 2023

Alguien sabe si es posible desescuchar esto? Drake cantando en español es de las cosas más cringe que he visto nunca pic.twitter.com/Vu0f7Vd3dA— romanlu �� (@romanluque__) October 6, 2023

Bad Bunny y Drake venían de sacar este himno, no sé si por eso Gently me parece un tema tan jodidamente insípido. pic.twitter.com/D2TPHrnqqi— Pedro Flores �� (@pedro3fm) October 6, 2023

tuve que escucharlo 2 veces para agarrarle el gusto y las 2 veces tuve q skipear la parte en la q drake canta en español en gently pq me sangraban las orejas…

fuera de eso 99.9/100 buena sht— Alesssio�� (@chonkyboi420) October 6, 2023

