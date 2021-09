El boricua Yartzi busca tricampeonato en Red Bull Estados Unidos

San Juan.- El freestyler puertorriqueño Yartzi busca renovar el título por tercera vez e imponerse el día sábado, como el mejor competidor de "Red Bull Batalla de los Gallos" Estados Unidos que tendrá como sede en Los Ángeles.



"Si el tricampeonato se logra consolidar, pues bien, y sería algo épico consagrarme como un tres veces campeón. Mis expectativas son pasarla bien y hacer lo que sé hacer", sostuvo Yartzi en entrevista con Efe este miércoles antes de viajar a Los Ángeles.



Giovanni Manzano Serrano, nombre de pila de este rapero boricua, sostuvo que no siente presión de obtener su tercer campeonato seguido ante los otros 15 raperos que competirán en la batalla de improvisadores.



"No es presión, pero sí tengo una voz pegada al oído que me dice que quiero ganar por tercer año consecutivo", contó.

Los competidores



Yartzi competirá contra LinkOne, Dilema, Jordi, OG Frases, Reverse, El Poeta, RuRa, Adonys, Cuban, Eckonn, JAYCO, Boss, G.I.O, Klaze y McBetho.





El también puertorriqueño LinkOne, por su parte, dijo a Efe que sus expectativas son que el título se quede en Puerto Rico.



Estoy totalmente seguro que si Yartzi revalida como tricampeón, pues ya le estamos dando una fuerza mayor a Puerto Rico, de que a pesar de que no tenemos tanto producto, tenemos la calidad", indicó Emanuel David Merced Soto, nombre de pila de este artista de 39 años, quien participa por tercera vez en este evento.



"Yo voy a dejar un buen espectáculo, y que aunque gane o pierda, allí digan que este chamaco ha seguido duro", expuso.





Esta vez, Yartzi contará con el apoyo de su compatriota LinkOne





"Es bueno tener apoyo y más que Link, que ya ha ido, y es doble el apoyo y podemos tener ese intercambio de palabra y consejo. Ayuda un montón, como en los ánimos y en el apoyo cuando me toque improvisar", sostuvo.





Según contó LinkOne, su introducción al movimiento del hip-hop fue bailando "breakdance" y después pintando grafitis con un grupo de amigos de Caguas, municipio vecino a San Juan.



Luego, a sus 16 años, se atrevió a adentrarse al mundo de la improvisación o batalla de los gallos.



"Lo de la improvisación me salió mejor de lo que creía e hice esa transición. Me entretiene un montón improvisar y al pasar el tiempo, el 'freestyle' es una puerta para desarrollar este talento a nivel internacional y presentar otras cosas", resaltó.



Entre los formatos que existen en estas competencias, donde normalmente se ubican dos aspirantes sobre el escenario para "batallar" con sus "freestyles" uno contra otro, está el de ofrecerle a cada uno de los intérpretes tres minutos para improvisar sobre cualquier tema.



También está el formato de 4 x 4, que es cuando un "freestylero" interpreta cuatro líneas y su contrincante hace lo propio.



También existe el formato de 8 x 8, de ocho líneas de rimas por cada uno de los competidores sobre esta escena musical incluida en el movimiento mundial del hip-hop, nacido en las calles de Nueva York y desarrollado por puertorriqueños y afroamericanos.



El año pasado, las finales de Red Bull Batalla 2020 estuvieron entre los eventos más vistos, con más de 1,5 millones de espectadores.

Los campeones

Después de la final en Estados Unidos, los respectivos campeones de más de 10 países, incluyendo Estados Unidos, México, España y Colombia, se enfrentarán en la final internacional, donde se coronará al nuevo campeón del mundo de Red Bull Batalla 2021.



Las finales internacionales se llevarán a cabo el 11 y el 12 de diciembre.