El actor Pepe Magaña sobrevive vendiendo marquesitas 

Hermosillo, Sonora.-La crisis económica provocada por el coronavirus ha golpeado fuertemente la industria del entretenimiento. Muchos actores, actrices, cantantes, productores y demás se vieron afectados por el paro de labores, por lo que han tenido que ingeniárselas para poder sobrevivir. En el caso de Pepe Magaña, actor, comediante y director de teatro, ha logrado sobrellevar la situación gracias a su nuevo puesto de marquesitas en la Ciudad de México.

El artista reconocido por su participación en “Cachún-cachún-ra-ra” tiene su negocio desde hace un año, pero ahora es su principal sustento económico, lo que le ha ayudado a sacar adelante a su hija.

“Yo tengo 42 años de actor, pero como sabrás no hay teatro, no hay shows… no hay fecha de regreso, una pausa complicada, una pausa donde no hay dinero… Yo tengo que salir adelante porque tengo una hija, hago entregas a domicilio, preparo las marquesitas, las crepas, barremos, trapeamos, usamos cloro hago de todo”, explicó a “Venga la alegría”.

Cuenta con seis comales para realizar este delicioso postre yucateco, y es el propio Magaña quien atiende a los clientes y prepara el platillo, además de hacer las entregas a domicilio en bicicleta.

“Yo aprendí a hacer esto hace un año porque cuando quieres poner un negocio, debes aprender a hacerlo… te vas haciendo un oficio”, explicó.

Otro ejemplo de artistas que han recurrido a medidas parecidas es Violeta Isfel, quien vende hamburguesas con su familia para salir de la crisis económica. También la propia Cynthia Klitbo dijo que estaba dispuesta a limpiar casas de ser necesario para sobrellevar la situación.

Video en el minuto 43:29