El actor Noah Schnapp de "Stranger Things", se declara abiertamente gay

Ciudad de México.- Debido a su interpretación de Will Byers en la popular serie "Stranger Things", Noah Schnapp saltó a la fama internacional; sin embargo, su confesión en las redes sociales ahora ha llamado la atención. El joven de 18 años habló por primera vez de su vida personal y se declaró gay en un video que fue subido a su cuenta oficial de TikTok.

Cuando finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de haber estado asustado en el clóset durante 18 años y todos dijeron: 'lo sabemos'", este fue el mensaje que el actor escribió y con el que reveló sus verdadera orientación.

Además en la descripción del video, Schnapp también expresó que tiene mucho más en común con su personaje de lo que creía, dándole mucho más fuerza a las suposiciones que han hehco los fans de la serie sobre Will, quien durante la última temporada demuestra un interés amoroso por su mejor amigo Mike Weehler, interpretado por Finn Wolfhard.

Como era de esperarse, la publicación de Noah se viralizó en cuestión de minutos y varios de sus fans y seguidores no tardaron en reaccionar y mostrarle su apoyo y cariño mediante varios mensajes: "Oh por Dios, Noah me siento muy orgullosa de ti, pase lo que pase", "Felicidades por aceptarte tal y como eres, tus fans te queremos", "Estamos felices de que te sientas más cómodo ahora", "Bienvenido a casa", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por otra parte, también hubo quienes aseguraron que esta confesión no los tomó por sorpresa, pues era algo que ya se veía venir; eso sí se dijeron contentos de que haya decidido compartir esta parte de su vida con el mundo y con sus fans.