El actor Brian Tarantina muere por presunta sobredosis

ESTADOS UNIDOS.- Brian Tarantina fue encontrado muerto el sábado por la mañana en su departamento de Manhattan, al parecer se trata de una sobredosis fatal de drogas, según información de TMZ.

Todo parece indicar que la sobrina de Brian fue a verlo a su residencia de Hell's Kitchen alrededor de las 12:30 a.m. y descubrió que su tío no respondía en el sofá. La sobrina le dijo a la policía que había hablado con él la noche del martes. Al encontrarlo llamó al 911 y cuando llegaron agentes y paramédicos, encontraron una sustancia blanca en polvo cerca de su cuerpo, que se cree que son presuntos narcóticos. Fue declarado muerto en la escena.

No está claro en este momento cuál podría haber sido la sustancia blanca. La oficina del forense de Nueva York realizará una autopsia para determinar una causa oficial de muerte.

Brian ha estado trabajando en el negocio durante mucho tiempo, a menudo interpretando personajes secundarios durante los años 80 y 90, e incluso en la década de 2000 y en adelante. Quizás sea mejor conocido por sus papeles de tipo duro en películas como "Jacob's Ladder", "Uncle Buck", "The Jerky Boys", "Summer of Sam", "Knight and Day", "Carlito's Way", "Donnie Brasco", " City By the Sea "y otros.

Sin embargo, tiene un currículum mucho más extenso que eso. El actor ha estado en toneladas de cosas a lo largo de los años ... shows como "Law & Order", "Miami Vice", "Spin City", "Oz", "NYPD Blue", "ER", "The Sopranos", " Gilmore Girls, "" Heroes "," The Black Donnellys "," The Blacklist "," Madame Secretary "," Blue Bloods "y más recientemente en" The Marvelous Mrs.Maisel "interpretando a Jackie.